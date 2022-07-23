البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداء التركي علي دهوك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 05:22 مساءً - قرر البرلمان العراقي، اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداء التركي على محافظة دهوك.

وفي وقت سابق اليوم، دعت العراق مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء التركي.

وكشف أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، عن أنه "تم توجيه رسالة الشكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

كان منتجع سياحي في قضاء "زاخو" بمحافظة دهوك تعرض لقصف مدفعي حملت العراق الجيش التركي مسؤوليته، وأسفر عن مصرع 9 مدنيين من ضمنهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.

واستدعت العراق على أثره القائم بأعمالها من أنقرة، ودعت إلي انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.