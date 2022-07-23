ارتفاع حصيلة قتلى السيول بجنوب إيران إلى 21 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - ارتفعت حصيلة القتلى جراء اليسول التي ضربت إيران، أمس الجمعة، إلى 21 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين جراء سيول ضربت مناطق في محافظة فارس بجنوب إيران.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في المحافظة، حسين درويشي “قتل 21 شخصا ولا يزال اثنان في عداد المفقودين” جراء سيول أصابت منطقة استهبان، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وتقع استهبان على مسافة نحو 170 كلم شرق مدينة شيراز مركز المحافظة.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها وسائل إعلام رسمية، أفادت عن مقتل 17 شخصا وفقدان أثر ستة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن حاكم استهبان يوسف كاركر قوله “قرابة الساعة الخامسة عصر أمس، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من استهبان، ما أدى الى سيول”.

وأشار الى أن “55 من فرق الاغاثة تشارك في عمليات الانقاذ”.

ووقعت السيول في يوم عطلة أسبوعية خلال فصل الصيف، حيث تستغل العديد من العائلات الإيرانية الفرصة للتنزه في أماكن ذات مناخ معتدل مثل ضفاف الأنهر والبحيرات ومناطق جبلية.

وكان حاكم استهبان يوسف كاركر قال لـ”إرنا” في وقت سابق إن “عددا من الأشخاص المحليين والزوار (من مناطق أخرى) الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو متواجدين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه”.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قضى ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.