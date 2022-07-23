العراق يوجه شكوى لمجلس الأمن ويطلب عقد جلسة حول القصف التركي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وطلبت منه عقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك بشمال العراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم السبت، إن "وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي"​​​.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.