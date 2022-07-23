تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لإحدى القنوات المحلية أن المؤسسات الصحية سجلت 31 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا، لافتا إلى أنه تم تسجيل في بغداد 18 عشر إصابة وفي محافظة ذي قار 13 إصابة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت من عودة استفحال الأمراض الوبائية منها الكوليرا والحمى النزفية بسبب التركيز على فيروس كورونا طيلة الأعوام الثلاثة الماضية وإهمال الخطط المتعلقة بمكافحتها بسبب نقص الموارد.