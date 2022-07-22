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ارتفاع سعر النحاس في السوق الأوروبي

صعدت أسعار النحاس، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ضعف الدولار، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011. ارتفاع سعر النحاس في السوق الأوروبيصعدت أسعار النحاس، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ضعف الدولار، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011. وبحلول الساعة 08:57 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للنحاس لشهر سبتمبر المقبل في بورصة كومكس بنسبة 0.38% لتصل إلى 3.3217 دولار للرطل (حوالي 0.45 كيلوغرام). وفي بورصة لندن للمعادن (LME) في نهاية تعاملات أمس انخفضت تكلفة طن من النحاس للتسليم بعد 3 أشهر بنسبة 0.76% لتصل إلى 7322 دولارا للطن، والألمنيوم بنسبة 0.39% إلى 2420.5 دولار للطن، والزنك بنسبة 2.34% إلى 2936 دولارا للطن



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