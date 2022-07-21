الجامعة العربية تشارك في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:25 صباحاً - تلقى معالي السيد أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة من السيد/ فاروق بوعسكر - رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإرسال بعثة من الجامعة العربية للمشاركة في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية المقرر أجراؤه بتاريخ 25يوليو2022،

وقد وجه معالي الأمين العام بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السيد السفير د. عبدالحسين الهنداوي – الأمين العام المساعد، وعضوية ملاحظين من الأمانة العامة للجامعة العربية ينتمون إلى 5 جنسيات عربية هي (العراق، مصر، جزر القمر، الجزائر، الكويت) لملاحظة هذا الاستحقاق.

تتمثل أهداف البعثة في ملاحظة مختلف جوانب عملية الاستفتاء بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك تسجيل الناخبين وحملة الاستفتاء بالإضافة إلى يوم الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الجمهورية التونسية وكذلك المعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها.

هذا وتصل البعثة إلى العاصمة التونسية يوم الخميس الموافق 21/7/2022، ومن المقرر أن تجري سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي هذا الإطار، تعرب بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يُجرى هذا الاستحقاق في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الجمهورية التونسية، تحقيقاً لطموحات الشعب التونسي في التنمية والازدهار.