حظراً اوروبياً على صادرات الذهب الروسي
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل حظراً على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أن لجنة الممثلين الدائمين بالمجلس الأوروبي تبنت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تشمل حظرًا على استيراد الذهب من روسيا.
وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قيوداً إضافية على الصادرات، وتجميداً لأصول مصرف "سبيربنك"، وأيضاً، تشمل تدابير بحق أكثر من 50 فرداً وكياناً بينهم مسؤولون وعسكريون روس.
ويشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس المقبل، بعد أن تصادق عليها الحكومات، وتنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
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