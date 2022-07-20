105 قتلى و291 مصابا حصيلة الاشتباكات القبلية في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 03:28 مساءً - بلغت حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان والتي استمرت مدى الأسبوع الماضي 105 قتلى، بحسب ما أفاد وزير الصحة بالولاية، اليوم الأربعاء.

وقال وزير الصحة في النيل الأزرق جمال ناصر في لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من الدمازين عاصمة الولاية “بلغ عدد القتلى وفق آخر إحصائية من لجنة الطوارئ 105 قتلى و291 جريحا”.

ووصلت تعزيزات أمنية سودانية إلى ولايتي النيل الأزرق وكَسَلا من قوات الاحتياطي المركزي للمناطق التي شهدت بعض النزاعات وأعمالِ العنف مؤخرا.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من قبيلة الهوسا المطالبين بالقصاص لقتلى الاشتباكات القَبَليَة في ولاية النيل الأزرق قبل أيام.