الكويت تؤكد دعمها لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي دعم بلاده لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شاهد في أعمال الدورة الحالية للجمعية والتي تحمل شعار "رسالة الأمل".

وأشاد العتيبي -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الأربعاء/- عقب اجتماعه مع عبدالله شاهد بالاجتماعات التي عقدها رئيس الجمعية العامة في هذه الدورة وكذلك بمبادراته وجهوده لترجمة خطة الأمين العام للأمم المتحدة المعنونة "خطتنا المشتركة" على أرض الواقع، معربا عن اعتزازه بالعمل مع شاهد نائبا لرئيس الجمعية العامة في الدورة ال76 للجمعية.

وبدوره، ثمن رئيس الجمعية العامة دعم دولة الكويت له في الدورة الحالية، مشيدا بمسيرة عمل السفير العتيبي في الأمم المتحدة وإسهاماته الدبلوماسية في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف، معربا عن امتنانه للدور الذي قام به العتيبي في هذه الدورة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية القادمة.

وكان السفير العتيبي التقى بشاهد وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مندوبا لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.