التحالف العربي يؤكد دعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، على دعم واتخاذ كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية.

ونفى التحالف مزاعم ميليشيا الحوثي حول تنفيذ ضربات جوية على محافظة الضالع اليمنية، مؤكدا أنها أنباء عارية عن الصحة.

وقال التحالف العربي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الضربات الجوية توقفت مع بدء سريان الهدنة في اليمن.

وأعلنت الأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.

وبدأت الهدنة المجددة تدخل حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة السابقة، يوم 2 يونيو/حزيران الماضي.