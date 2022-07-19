السودان: وصول تعزيزات أمنية لولايتى النيل الأزرق وكسلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:26 مساءً - وصلت إلى ولايتى النيل الأزرق "جنوب جمهورية السودان" وكسلا "شرق" عبر طيران الشرطة، تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطى المركزى للمناطق التى شهدت بعض النزاعات والأحداث بالولايتين، وذلك فى إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع السودانية بإرسال تعزيزات عسكرية لتلك المناطق.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن رئاسة قوات الشرطة قامت بإرسال هذه القوات التي وصلت في زمن قياسي وباشرت مهامها فور وصولها، حيث ساهمت في إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات، مما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين، وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

في غضون ذلك، أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة احمد خليفة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بولاية كسلا، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ويرأس اللجنة رئيس نيابة عامة، وتضم في عضويتها عناصر من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع.