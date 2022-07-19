احتجاجات بالمغرب اعتراضا على زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:28 مساءً - تظاهر عشرات الحقوقيين في المغرب، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجاً على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية استجابةً للدعوة التي أطلقتها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” المناهضة للتطبيع بالبلاد، طبقا لما أوردته عدة صحف ومواقع.

ورأت المجموعة أنّ زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للمغرب “جريمة”، مدينةً بكل “عبارات الشجب والاستنكار هذه الجريمة الكبرى”.

وشارك عشرات النشطاء المغاربة، مساء الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة المغربية الرباط ضد زيارة كوخافي، الذي يقود وفداً أمنياً في زيارة هي الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين الرباط و”تل أبيب”، في كانون الأول/ديسمبر 2020.