رئيسة الوزراء الفرنسية تستقبل رئيس دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:28 مساءً - استقبلت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في إطار الزيارة التي يقوم بها لفرنسا.

وكانت إليزابيث بورن، في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر الحكومة الفرنسية.

وتأتي الزيارة، في سياق نشاطات اليوم الثاني، من زيارة رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا، حيث زار في وقت سابق اليوم مقر الجمعية الوطنية، والنصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان “قوس النصر” بباريس.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد استهل ظهر أمس الإثنين، زيارة دولة إلى فرنسا، شهدت احتفاء خاصا بالضيف الكبير.

فيما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لفرنسا بأنها “تاريخية”.

وقال ماكرون: “نثمن اختيار الشيخ محمد بن زايد بلادنا لتكون وجهة لأول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات”.

كما وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، فرنسا بأنها “صديق وحليف استراتيجي” لدولة الإمارات.

ووقعت الإمارات وفرنسا، أمس الإثنين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان، خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل.

وتمّ التوقيع أيضا على إعلان مشترك للتعاون بين الإمارات وفرنسا في مجال التعليم العالي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التقييس.

وفي مجال البيئة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والحكومة الفرنسية في مجال العمل المناخي.

ومن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادي لدولة الإمارات والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية.