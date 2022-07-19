محمد بن زايد يزور نصب الجندي المجهول في ميدان قوس النصر بباريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:22 صباحاً - زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان «قوس النصر» في مدينة باريس.. وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى الجمهورية الفرنسية.

وأقيمت المراسم العسكرية الرسمية لدى وصوله مقر الصرح وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

ثم وضع إكليلاً من الزهور على نصب «الجندي المجهول» وكتب كلمة في كتاب الزوار قال فيها : “تحية تقدير لكل الأرواح التي ضحت في سبيل الدفاع عن أوطانها”.

ورافقه خلال الزيارة وفدا يضم كلاً من: الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وهند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا.

واستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، في مراسم استقبال رسمية بقصر الإليزيه بباريس.

وكان رئيس الإمارات قد وصل إلى باريس في أول وجهة دولية رسمية له منذ توليه رئاسة الدولة، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه، وستركز الزيارة على الأبعاد الاقتصادية والأمنية وبحث العلاقات الثنائية المشتركة.

وقال مستشار رئاسي في الإليزيه إن أحد أهم البنود خلال الزيارة هو الإعلان عن ضمانات تقدمها الإمارات بشأن كميات إمدادات المحروقات لفرنسا، وأضاف المصدر أن فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها على خلفية الحرب في أوكرانيا، وضمن هذا السياق يتم التفاوض على هذه الاتفاقية.

وسيتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود في مجال الطاقة والنقل ومعالجة النفايات خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

كما يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع ماكرون علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمةإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.