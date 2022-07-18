الرئيس الفرنسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في قصر الإليزيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 02:22 مساءً - استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، في مراسم استقبال رسمية بقصر الإليزيه بباريس.

وكان رئيس الإمارات قد وصل إلى باريس في أول وجهة دولية رسمية له منذ توليه رئاسة الدولة، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه، وستركز الزيارة على الأبعاد الاقتصادية والأمنية وبحث العلاقات الثنائية المشتركة.

وقال مستشار رئاسي في الإليزيه إن أحد أهم البنود خلال الزيارة هو الإعلان عن ضمانات تقدمها الإمارات بشأن كميات إمدادات المحروقات لفرنسا، وأضاف المصدر أن فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها على خلفية الحرب في أوكرانيا، وضمن هذا السياق يتم التفاوض على هذه الاتفاقية.

وسيتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود في مجال الطاقة والنقل ومعالجة النفايات خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

كما يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع ماكرون علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمةإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.