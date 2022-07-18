عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 10:25 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم.

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة الرباط والحشد بشكل واسع في المسجد الأقصى، لمواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط المقدسي ماهر الصوص، في تصريح صحفي، إن القادم على الأقصى والقدس خلال الفترة القادمة ليس بالهين، داعيا إلى مواصلة الرباط والاحتشاد في المسجد، من أجل إفشال مخططات الاحتلال.

وأضاف: “المقدسي مكبل ومستهدف من قبل الاحتلال الذي يحاول بكل الطرق التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى، مشدداً أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت الاحتلال وجماعاته المتطرفة الضوء الأخضر، لاستمرار اقتحامات المسجد الأقصى.

وتأتي الاقتحامات بدعوى من الجماعات الصهيونية المتطرفة التي تحاول فرض وقائع جديدة في المسجد الاقصى على طريق تقسيمه زمانياً ومكانياً .

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.