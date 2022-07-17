المجلس العسكري في غينيا يعين قائما بأعمال رئيس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 03:28 مساءً - قال التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن المجلس العسكري في غينيا عيّن قائما بأعمال رئيس الوزراء في ظل غياب رئيس الوزراء محمد بيفوجي.

ولم يوضح البيان سبب غياب بيفوجي أو إلى متى سيستمر غيابه.

وجاء في البيان الذي بثه التلفزيون: “تم تعيين وزير التجارة والصناعة برنار جومو قائما بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة غياب السيد محمد بيفوجي”.

وكان بيفوجي، وهو موظف حكومي سابق مختص بالتمويل الزراعي، قد عُين رئيسا للوزراء في أكتوبر ليشرف على تحوّل موعود إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلاب يوم الخامس من سبتمبر.

ورفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اقتراح المجلس العسكري بفترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل إجراء انتخابات وطلبت منه اقتراح جدول زمني آخر بحلول نهاية شهر يوليو وإلا واجه عقوبات اقتصادية.

وسعى بيفوجي إلى تشجيع الحوار بشأن التحول إلى الديمقراطية بين الأحزاب السياسية الرئيسية في غينيا وزعماء المجتمع المدني ولكن شاب المحادثات عمليات مقاطعة.