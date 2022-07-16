الإمارات: حريصون على تعزيز التعاون بين دول المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 09:28 مساءً - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول المنطقة خلال الفترة المقبلة.

ونوه رئيس دولة الإمارات إلى حرص بلاده على التنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار، مثمنًا دور الملك سلمان بعقد قمة جدة ومبادرته التي تؤكد على دور المملكة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مطار جدة، حيث شارك الأخير في قمة جدة للأمن والتنمية.