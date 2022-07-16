ولي العهد السعودي أمام قمة جدة : العالم يواجه تحديات مصيرية تستدعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 02:30 مساءً - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن العالم يواجه تحديات مصيرية تستدعى مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شئونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها .

وقال الأمير محمد ـ في كلمة له خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في جدة ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ :" أرحب بكم في السعودية وانقل لكم تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لهذه القمة بالنجاح".

وأعرب الأمير محمد عن أمله في أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية.