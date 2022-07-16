الرئيس الإماراتي يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة الأمن والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 11:22 صباحاً - وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جدة، اليوم السبت، للمشاركة في قمة جدة لـ”الأمن والتنمية”.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويرافق الرئيس الإماراتي في زيارته، مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين.

وتنطلق، اليوم السبت، أعمال قمة “الأمن والتنمية” في جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

ومن ضمن الملفات التي تفرض نفسها بقوة، والتي من المتوقع أن يناقشها الرئيس الأمريكي في قمة الأمن والتنمية أسعار النفط المتقلبة عالميا، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.

ووفق خبراء سعوديين فإن زيارة بايدن للشرق الأوسط تحمل الكثير من الملفات الملحة، في مقدمتها “أمن الطاقة” و”مناطق الصراع الملتهبة في الشرق الأوسط”، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، وتداعيات حرب أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الرياض، وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي.

كما تبحث القمة بشكل عام القمة المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.