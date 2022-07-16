ولي العهد السعودي يستقبل ولي عهد الكويت في مطار جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 10:25 صباحاً - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت ولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح في مطار جدة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

ذكرت ذلك قناة الاخبارية السعودية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبحث القمة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.