رئيس دولة الإمارات يتوجه إلى فرنسا الإثنين المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 03:28 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى فرنسا يوم الإثنين 18 يوليو/تموز في زيارة دولة هي الأولى له خارج المنطقة منذ توليه الرئاسة في مايو/أيار.

وبحسب الوكالة الرسمية “|يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.. علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا”.

كما يناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.