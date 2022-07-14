حريق داخل مرفأ بيروت يعيد إحياء الانفجار في ذاكرة اللبنانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 03:28 مساءً - شهد مرفأ بيروت، حريقاً مستمراً منذ أيام، تدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع، خشية من انهيار المخازن والشون وذلك قبل أسابيع من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للمأساة.

اندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من مخازن الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.

وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي حال لم يتم السيطرة على الحريق قد تزيد النيران من احتمال انهيار المخازن والشون أو قد يترتّب على ذلك مخاطر على السلامة العامة، وفق خبراء.

وقال كيان طليس، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار، خلال تواجده داخل المرفأ على هامش جولة لمسؤولين لبنانيين لتفقد الحريق، لوكالة فرانس برس إن النيران “تعيد إلى الذاكرة المأساة التي وقعت في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وأضاف “إنه منظر مزعج ومؤلم للغاية .. في وقت لا تزال (بقايا) رفات الضحايا في المكان”.

وأوضحت لارا خاتشيكيان التي أصيب أفراد عائلتها ودمّر منزلها جراء الانفجار لفرانس برس “رؤية النيران والدخان أمران مرعبان، أعادا إحياء الصدمة لدى عائلتي وجيراننا”.

يحيي لبنان في الرابع من أغسطس/ آب المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.

نتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للصحفيين خلال تفقد موقع الحريق أنّ إخماد الحريق سواء عبر البر أو البحر أو الجو قد يرتّب مخاطر، تهدد بانهيار المخازن والشون .

وقال “نرى ما هو الخيار الأفضل لنعالج الحريق من دون اللجوء إلى قرارات عشوائية أو الهدم”، خصوصاً أنه مرشح للتجدد بشكل دوري.

واتخذت الحكومة في أبريل/نيسان قراراً بهدم المخازن والشون خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويلها إلى معلم شاهد على الانفجار.

وتابع “إذا استمرت الحرائق، فهي عاجلاً أم آجلاً ستأكل كميات القمح وستفرغ المخازن والشون من مخزونها، ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار جزئي” للقسم الأكثر تضرراً من الانفجار والمعرض للتصدّع.