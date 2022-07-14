هنية: محاولات الإدارة الأمريكية دمج الاحتلال في المنطقة ستبوء بالفشل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 02:22 مساءً - قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة.

وأضاف هنية في تصريح صحفي “ونحن مقابل ذلك ندعو إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات”.

وأكد هنية في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في ما أسماه “حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم”.

وشدد هنية على “أن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة”.