الجيش الجزائرى: ضبط 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و437 مهاجرا غير شرعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلن الجيش الجزائرى القبض على 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و437 مهاجرا غير شرعى، خلال أسبوعين .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 12 يوليو الجاري، من ضبط 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين، وضبط 6 قنابل تقليدية الصنع، وذلك في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 25 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 4 أطنان وأكثر من 172 ألف قرص مخدر.

في سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 437 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.