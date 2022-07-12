الدبيبة يقرر إقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبي منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، فيما أفادت مصادر بأن الدبيبة قرر تكليف فرحات قدارة، في منصب صنع الله، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعضوية 4 أعضاء آخرين.

وأوضحت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط لفضائية "العربية الحدث"، اليوم الثلاثاء، ان قرار إقالة صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط اتخذ قبل 10 أيام، فيما أعلن صنع الله رفض قرار إقالته واعتبره غير قانوني وتعهد باللجوء للقضاء.