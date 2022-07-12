الصومال وإرتيريا يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 05:22 مساءً - وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيره الإرتيري أسياس أفورقي، مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى الشعبين، وتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وحماية البيئة، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي.

جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية التي قام بها إلى إرتيريا، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة الرسمية تفقد رئيس الصومالي معسكرات تدريب قوات الجيش والقوات البحرية الصومالية والتي تتلقى التدريبات في إرتيريا.