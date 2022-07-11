فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى سريلانكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 04:25 مساءً - قال متحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية اليوم الإثنين إن الشركة أوقفت عملياتها إلى كولومبو في سريلانكا حتى إشعار آخر.

وأضاف المتحدث في رسالة إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب على الأرض في سريلانكا. وسيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات وعرض استرداد أموالهم”.

واقتحم آلاف المحتجين منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسه ومكتبه والمقر الرسمي لرئيس الوزراء يوم السبت الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات احتجاجا على عجزهما عن التغلب على أزمة اقتصادية مدمرة إلى أعمال عنف.

وقال رئيس البرلمان إن راجاباكسه سيستقيل يوم 13 يوليو تموز بينما أوضح رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي أنه سيتنحى للسماح بتشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب.

وقالت الكاتبة المسرحية روانثي دي تشيكيرا في مؤتمر صحفي بموقع الاحتجاج الرئيسي في كولومبو “على الرئيس أن يستقيل وعلى رئيس الوزراء أن يستقيل وعلى الحكومة أن ترحل”.

وأضافت بينما يحيط بها زعماء آخرون يساعدون في تنسيق الحركة ضد الحكومة، أن الحشود لن تخرج من المقار الرسمية للرئيس ورئيس الوزراء حتى ذلك الحين.

وعلى الرغم من عودة الهدوء إلى شوارع كولومبو أمس الأحد، تجول السريلانكيون طوال اليوم في القصر الرئاسي الذي تعرض للنهب. ووقف أفراد من قوات الأمن، بعضهم يحمل بنادق هجومية، خارج المجمع دون أن يمنعوا الناس من الدخول.