ماذا وجدت الشرطة اليابانية في منزل قاتل شينزو آبي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 11:22 صباحاً - نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل جديدة حول تحقيقات الشركة اليابانية في اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، إذ كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة تتعلق بالسلاح الذي استخدم في عملية الاغتيال.

وأوضحت أن الشرطة صادرت أسلحة ذاتية الصنع، وأدوات تستخدم في صناعة الأسلحة في منزل المتهم بقتل آبي، تيتسويا ياماغامي.

ووفقا للتقرير، فقد صادرت الشرطة اليابانية في منزل ياماغامي بندقية بـ9 فوهات، يتم التحكم بها عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضحت الشرطة أن قتل آبي تم بسلاح صنع يدويا من أجزاء اشتراها ياماغامي عبر الإنترنت.

وأشارت التحقيقات إلى أن ياماغامي كان يفكر باغتيال آبي بالقنابل قبل أن يغيّر رأيه ويلجأ إلى السلاح الذي صنعه بنفسه.

وقال ياماغامي في التحقيق إنه صنع أسلحة بأنابيب فولاذية ربطها مع بعضها بحيث تحولت لبنادق متعددة الفوهات.

وأقرّ مسؤول بارز في الشرطة اليابانية، أمس السبت، باحتمال وجود ثغرة أمنية سمحت لياماغامي بإطلاق النار من مسدسه على آبي بينما كان يلقي كلمة في تجمع انتخابي.

وأصيب آبي برصاصة في مدينة نارا غربي البلاد يوم الجمعة ونقل جوا إلى مستشفى لكنه توفي متأثرا بنزيف الدم.

وألقت الشرطة القبض على ياماغامي، وهو عضو سابق في البحرية اليابانية، في موقع الحادث.

وذكرت الشرطة أن ياماغامي أبلغ المحققين أنه ارتكب جريمته لأنه اعتقد بصحة شائعات تفيد بأن آبي كان على صلة بمنظمة يكرهها.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن الرجل يكن كراهية شديدة لمنظمة دينية، بينما كانت والدته مهووسة بها، ما تسبب في مشكلات أسرية.