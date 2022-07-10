14 قتيلا في إطلاق نار داخل حانة بجنوب إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أدى إطلاق نار داخل حانة في سويتو قرب جوهانسبرغ، إلى مقتل 14 شخصا ليل السبت وصباح الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب إفريقيا.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة جاوتنغ إلياس ماويلا أن الشرطة تلقت اتصالا للتدخل قرابة الساعة 00,30 بعد منتصف الليل.

وقال “عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك 12 قتيلا”.

ونُقل 11 جريحا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحا.

وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب المدينة.