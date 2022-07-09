الديوان الملكى الأردنى يعلن تنكيس العلم حدادا على شينزو آبى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 07:29 مساءً - أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين، حدادا على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي قتل أمس الجمعة في عمل إرهابي غاشم، وكان صديقا قدم الكثير للأردن وحظي باحترام وتقدير عالميين.

وكانت علّقت الشرطة اليابانية، يوم السبت، على حادث مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وصرّح قائد شرطة منطقة نارا بأن هناك ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي قُتل بالرصاص، الجمعة، خلال تجمع انتخابي في المدينة الواقعة في غرب اليابان، ووعد بإجراء تحقيق.

وقال تومواكي أونيزوكا رئيس الشرطة للصحفيين: "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق آبي"، متعهدا "بكشف المشاكل بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك".