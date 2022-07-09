السعودية تدعو مواطنيها فى سريلانكا إلى أخذ الحيطة والحذر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 07:29 مساءً - دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها فى سريلانكا إلى أخذ الحيطة والحذر، فى ظل الإضطرابات الشديدة فى سريلانكا،بحسب شبكة العربية، كما دعت السعودية مواطنيها الراغبين في السفر إلى سريلانكا لتأجيل رحلاتهم

أزمة شديدة تشهدها سريلانكا في المرحلة الراهنة، وذلك في أعقاب تطور كبير للأحداث، إثر قيام أعداد كبيرة من المحتجين باقتحام مقر إقامة رئيس البلاد، في الوقت الذي تمكن فيه من الهرب، إلى مكان آمن، بينما تحول الحديث إلى إمكانية فراره خارج البلاد، ما يفتح الباب أمام فصل جديد في تاريخ البلاد، التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة.

كانت الأحداث قد بدأت، اليوم السبت، باقتحام متظاهرين لمقر إقامة الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباسكي، في العاصمة السريلانكية كولومبو، بينما أعلنت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون، الذين واصلوا احتجاجاتهم خلال الأيام الماضية، بعدما شهدت البلاد أزمة كبيرة جراء تردى الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود في البلاد.

وأفادت عدة مصادر أن الرئيس السريلانكي أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة، وذلك خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضافت المصادر: لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي، على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.