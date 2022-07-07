شؤون الحرمين: أكثر من 1760 متطوعا ينفذون 30 ألف ساعة تطوعية بالمسجد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال مساعد مدير عام تنسيق الأعمال التطوعية في المسجد الحرام عادل بن رجا الله الجهني إن متطوعي ومتطوعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البالغ عددهم 1760 متطوعًا بالمسجد الحرام نفذوا 30 ألف ساعة تطوعية في الأعمال والمبادرات الإنسانية والتخصصية التي أطلقتها وكالة الشؤون الاجتماعية والتطوعية.

وأضاف مساعد مدير عام تنسيق الأعمال التطوعية في المسجد الحرام عادل بن رجا الله الجهني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس أن ذلك يأتي تماشيا مع الخطط الميدانية والتشغيلية، وأعمال المساندة لاستقبال الحجاج في المسجد الحرام للعام الحالي 1443هــ.



وأوضح أن الرئاسة مكنت المتطوعين من العمل في البيت العتيق، لخدمة الحجاج، وفق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول العام (2030)، مبيناً أن الأعمال التطوعية تقدم في إطار مؤسسي وتنظيمي متكامل، يحقق من خلاله أعلى معايير الجودة وأهداف البرامج التطوعية الإنسانية والتخصصية.