ترحيب عربي بتأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 06:28 مساءً - رحب اجتماع "كبار المسئولين العرب لتأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية"، بتأسيس "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر"، وبالتعاون الوثيق بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين أهمية استكمالها.

وشدد كبار المسؤولين العرب، في توصيات لدى ختام اجتماعهم اليوم الخميس، والذي عقد تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن تأسيس هذه الشبكة سيعزز إنشاء أو تطوير الشبكات الوطنية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر في الدول العربية؛ لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية ملوثة للبيئة، والتي يمكن أن ينجم عنها عواقب تعرض العاملين والمواطن العربي لمخاطر "الإشعاع المؤين"، كما ستساهم الشبكة في بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية والتعاون العربي في مجال الإستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والتعافي منها.



وأشاروا إلى أن الاجتماع يأتي إدراكا من الدول العربية للمخاطر التي قد تترتب على أي حادث نووي أو إشعاعي والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تترتب عليه، ونظرا لأن المنطقة العربية محاطة بكم هائل من المنشآت النووية والإشعاعية في الدول القريبة منها جغرافياُ والمتاخمة لها، واستشعاراً بأهمية التعاون والتآزر العربي في الاستعداد والتصدي لأي حوادث والتخفيف من آثارها.



وأكد المشاركون، على الدور المحوري للهيئة العربية للطاقة الذرية وجهودها في التنسيق بين الدول العربية في مجال الاستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية؛ وذلك لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة او أي تداعيات أخرى على جميع القطاعات وتعريض المواطن العربي لأخطار الإشعاعات الجسيمة؛ وهو ما يحتم انخراط جميع الدول العربية في عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية.