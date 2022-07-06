انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة الليلة الماضية، بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1805.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 1807.80 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار مقترباً مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاماً مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.99 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 876.02 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1931.92 دولار.

