الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية يختتم دورة تدريبية لصالح 14 مهندس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:32 مساءً - إختتم الصندوق العربي للمعونه الفنيه الدول الافريقيه، اليوم الثلاثاء 5 يوليو ، الدورة التدريبيه المنظمه بالتعاون مع كل مكتب الاتحاد الافريقي للحبوب و المناطق القاحله، و المركز الإقليمي للتدريب والري و الموارد المائيه بمدينة السادس من أكتوبر لصالح 14 مهندس ري من الدول الإفريقيه ، و ذلك بحضور معالي وزير الرى والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي والسفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيه مدير عام الصندوق العربي للمعونه الفنيه للدول الإفريقية وممثل الإتحاد الإفريقي الدكتور أحمد المقص وعدد من سفراء الدول الإفريقيه المشاركه.

شارك في الدورة التي بدأت منذ 26 يونيو الماضي عدد من المهندسين الزراعيين الأفارقه من كل من نيچيريا، وكينيا، وغانا، وناميبيا، ليسوتو، زيمباوي، رواندا، سيراليون، وجامبيا، وارتريا، وموزمبيق وليبيريا.

و قد صرح الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق خلال كلمته أن هذه الدوره تأتي في إطار دعم الكوادر الإفريقيه في مجال الري و يقوم الصندوق العربي بتنفيذها سنويا بجمهورية مصر العربيه بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي نظرا لأهمية هذا المجال.

و أكد السيد عبد الحكيم الواعر الامين المساعد للفاو بالقاهره علي سعادته بتنفيذ هذه الدوره الهامه و شكر القائمين عليها و بالأخص رعاية جمهورية مصر العربيه.

و في كلمته شكر ممثل الإتحاد الإفريقي د. أحمد المقص الحاضرين و علي رأسهم معالي وزير الري المصري كما شكر الصندوق العربي للمعونه الفنيه و تمني للمتدربين التوفيق في حياتهم العمليه.

و أخيرا أكد معالي وزير الري و الموارد المائيه علي أهمية تلك الدوره و مساهمتها الفعاله في تأهيل الكوادر الإفريقيه المتخصصه كما شكر كل من جامعة الدول العربيه و الإتحاد الافريقي علي التعاون المثمر و تمني المزيد من التعاون