الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل والتصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب الشهيد رفيق رياض غنام (20 عاماً) خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تستبق زيارة الرئيس بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات السياسيين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين.