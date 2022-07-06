مصرع ستة عسكريين في هجوم إرهابي بالنيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:26 صباحاً - أعلنت النيجر مقتل ستّة من عسكرييها وإصابة 14 آخرين بجروح في هجوم نفّذه فجر الثلاثاء حوالى 50 إرهابياً على مركز عسكري في بلابرين (جنوب شرق) قرب الحدود مع تشاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان مساء الثلاثاء، إنّ الحصيلة المؤقتة للهجوم هي ستة قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات النيجرية و”17 قتيلاً في صفوف العدو”.

وأضافت أنّه إثر الهجوم “صادرت القوات المسلحة أسلحة وذخائر أثناء تمشيطها المنطقة”.

وبحسب البيان فقد شنّت العناصر الإرهابية هجومها فجر الثلاثاء، “لكنّ ردّ فعل العسكريين أتاح صدّ الهجوم ودحر العدو”.

وهذا ثاني هجوم إرهابي يشهده جنوب شرق النيجر في غصون ثلاثة أيام.

والأحد قتل جندي في هجوم شنّه عناصر من جماعة “بوكو حرام” المتطرفة في غارين دوغو الواقعة قرب نيجيريا.

وفي نيسان/أبريل، سمح برلمان النيجر بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة الجهاديين.