البرهان يعفي أعضاء مجلس السيادة المدنيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:26 صباحاً - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارا بإعفاء الخمسة المدنيين بالمجلس، وأبقى على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح.

بينما توجه بالشكر للأعضاء المدنيين على فترتهم، وأبلغهم أن الفترة المقبلة تتطلب التغيير.

وكان البرهان قد أعلن عدم مشاركة الجيش في الحوار الوطني لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات تتولى إكمال الفترة الانتقالية.

ورفضت “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي” قرارات البرهان بعدم مشاركة الجيش بالحوار الوطني، ووصفتها بالمناورة السياسية، في المقابل أكد “قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني” دعمها لاستمرار الحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية، ودعت للضغط على القوى السياسية الرافضة للعودة للحوار من جديد.