بيان جامعة الدول العربية بمناسبة يوم الشباب العربي 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:25 مساءً - أن جامعة الدول العربية عازمة دائماً وابداً على دعم شباب امتنا العربية لتحقيق احلامهم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وإيماناً من جامعة الدول العربية بأن الشباب هم أغلي ما يملكه وطننا العربي الذي يمثل الشريحة الأكبر في مجتمعاتنا العربية والقوة الحقيقية المتحررة والأكثر طموحاً والمنفتحة على العالم والتي تقع عليها في المستقبل مهمة قيادة الامة العربية لتحقيق امالها في التقدم والرخاء

وانطلاقاً من الدور المحوري لجامعة الدول العربية بقضايا الشباب العربي وطاقته الإبداعية التي تضطلع به في تنمية وطننا العربي بثقل العديد من المهارات الحياتية الاساسية داخل الشباب من أجل ترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الاخر والتمسك بناصية العلوم والمعارف العصرية للسير في ركب الحضارة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية ومشاركته لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة والدفع بعجلة التطوير والتنمية إلى الأمام.

واتساقاً مع رؤية ومنهج جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فقد وضعت محاور للعمل مع الشباب تتمثل في رسم سياسات وخطط تنفيذية كفيلة لإدماج الشباب في بلدانهم العربية وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وتنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية، وسيتم في هذا العام إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلم والامن والاستراتيجية العربية للشباب والرياضة لضمان تفاعل الشباب ومشاركته لتحقيق تنمية مستدامة من خلال تعزيز قدراته وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لديه، مما يدفعه الى تقديم أفضل ما لديه ويؤهله لتحقيق أهدافه.

وتأكيداً على جهود جامعة الدول العربية ودعمها المستمر لتنمية الشباب في مختلف المجالات يتم الاحتفال بيوم الشباب العربي يوم 5 يوليو من كل عام، وكذلك التنسيق مع وزارات الشباب والرياضة او من في حكمها بالدول العربية الأعضاء للاحتفال بيوم الشباب العربي بالطريقة التي تناسب كل دولة وارسال ملخص الى قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) لتعميمه على الدول العربية، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية.

تدعو جامعة الدول العربية الى تبني قضية رعاية وتنمية الشباب على سلم أولويات الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وجعل الشباب العربي جزءً من صنع القرار وبناء المستقبل وصولاً إلى إقامة مجتمعات تتسم بالشمولية وأكثر قدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2030.

وتوصي جامعة الدول العربية الي طرح المبادرات والبرامج الخاصة بالشباب من خلال العمل مع الشباب أنفسهم باعتبارهم الفرصة التنموية الأكبر في المنطقة العربية وهم مفتاح الحل لكافة المشاكل والتحديات التي تواجههم انطلاقاً من ايمانها بان المستقبل العربي يبدأ باكراً باستثمار الطاقات الشبابية المتدفقة وخاصة في سوق العمل وبشكل فعال للشباب، وكما هي الحكمة تقول " إذا اردت مائة عام من الازدهار فأنبت البشر ".