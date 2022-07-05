السفير حسام زكي: أدعو المستثمرين البرازيليين إلى الاستثمار في المنطقة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:28 مساءً - ​شارك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022 في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي تعقد نسخته الرابعة في مدينة ساو باولو البرازيلية تحت شعار "تراث و ابتكار"، إلى جانب سكرتير الدولة برئاسة الجمهورية للشؤون الاستراتيجية فلافيو روشا و عدد من الشخصيات العربية و البرازيلية الهامة.

و أفاد مصدر مسؤول بأن السفير زكي ألقى كلمة استهلها بالإشادة بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لتوطيد العلاقات بين البرازيل و العالم العربي، كما نقل تهاني السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للغرفة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.

و نوه السفير زكي بأهمية المنتدى مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي يعالجها و إتاحته فرصة للتشاور حول تطورات الوضع الاقتصادي العالمي و استقراء مستقبله، و للنظر حول السبل المثلى للاستفادة من تلك التطورات لتعزيز العلاقات العربية البرازيلية بما يلبي طموحات الجانبين.

و قال المصدر أن السفير حسام زكي أشار في حديثه إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي و الهزات التي تعرض لها بسبب تراكم و تقاطع أزمات خانقة خلفت آثارا ثقيلة لا يمكن علاجها بشكل منفرد، داعيا الجميع إلى إعادة النظر في آليات التكافل الدولي لتطويرها بما يتناسب لمجابهة تلك الآثار. و لفت في حديثه أن الأزمات تتيح أيضا فرصا يجب استغلالها لتعزيز التعاون العربي البرازيلي، و استعرض في هذا الصدد بعض أرقام التبادل الاقتصادي بين البرازيل و الدول العربية، مشيداً بالزيادة الملحوظة التي شهدها في عام 2021 مقارنة بعام 2020 إذ تجاوز مبلغ 24 مليار دولار.

و في ذات السياق، دعا زكي المتعاملين الاقتصاديين البرازيليين إلى الاستثمار في المنطقة العربية و الاستفادة من الفرص التي تتيحها و المزايا التي تقدمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها جامعة الدول العربية، معبرا عن ثقته في الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الجالية العربية البرازيلية لبناء شراكات مثمرة بين الجانبين.

و على صعيد آخر، أشار السفير إلى أن العلاقات العربية البرازيلية تشمل بالإضافة إلى الشق الاقتصادي ملفات التعاون السياسي و التعاون العربي الأمريكي الجنوبي الذي تلعب البرازيل دورا هاما فيه.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المنتدى يقام بشكل دوري بالتعاون بين جامعة الدول العربية و الغرفة التجارية العربية البرازيلية و اتحاد الغرف العربية و عدد من الشركاء، و يشهد مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين العربي و البرازيلي.