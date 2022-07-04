الجيش اليمني: مقتل 3 جنود وإصابة 11 أخرين جراء خروقات الحوثي للهدنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:30 مساءً - أعلن الجيش اليمني، الإثنين، مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرون جراء خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية خلال 24 ساعة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، "ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 44 خرقاً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة (الأحد 3 يوليو) في جبهات محافظات حجة ومأرب والجوف وتعز".

وأضاف، أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 14 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و13 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف.

وأوضح أن الخروقات تنوّعت بين محاولة تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب وأحبطها أبطال الجيش. إضافة إلى عمليات إطلاق نار بالصواريخ والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه نتج عن الخروقات الحوثية" استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار مباشر".

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وملاجئ "بالشيولات" وخصوصاً في الجبهات المحيطة بمارب، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة.