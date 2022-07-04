أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي الافريقي وعدم ترك الساحة لأطراف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 05:30 مساءً - اختتمت الدورة العادية الـ(56) لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية عملها برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الأثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم استعراض البنود المدرجة بجدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق خلال العام 2021، والموقف المالي، والحساب الختامي للعام 2021، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2023.

وأكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي-الأفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في أفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية-الأفريقية وعدم ترك الساحة الافريقية لأطراف تحمل أجندات لا تخدم المصالح والأولويات العربية.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام عبّر خلال الاجتماع عن قلقه من احتمالات توقف الصندوق عن القيام بالدور المنوط به، وما قد يتبع ذلك من آثار سلبية على صورة التزام الجامعة بمسار التعاون العربي-الأفريقي، خاصةً مع قرب التئام القمة العربية الإفريقية والمزمع عقدها بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته، وطلب الأمين العام من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق.