لبنان يجدد دعم الوسيط الأمريكي في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 04:33 مساءً - عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اجتماعا مع وزير خارجيته، عبدالله بو حبيب، تناول فيه الوضع في جنوب البلاد، وإطلاق 3 مسيرات في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتناول الاجتماع ما أثارته عملية إطلاق المسيرات من ردود فعل، وتزامنها مع المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين.

وأشار بيان حكومي إلى أن “لبنان يجدد دعمه لمساعي الوسيط الأمريكي للتوصل إلى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، مع المطالبة بالإسراع في وتيرة المفاوضات”.

وأضاف أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأمريكية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع “إن لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها”.

كما جدد لبنان المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا.