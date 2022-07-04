محمد بن زايد يوجه بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:28 مساءً - وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل” ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم.

ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة “رب الأسرة” و”علاوة الزوجة” و”علاوة الأبناء”، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.

واستحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات جديدة، هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.

وقد حرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة وذلك بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.

كما يتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من العلاوات، هي: علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.