الخارجية الفلسطينية: استمرار التصعيد الإسرائيلي إفساد لزيارة بايدن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:31 صباحاً - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وجميع أشكال التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي “إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد انتهاكاتها وجرائم مستوطنيها يعتبر تخريب متعمد لنتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة منتصف الشهر الحالي وإمعاناً في الإجراءات أحادية الجانب”.

وشددت الوزارة أن إسرائيل تعمل على تقويض أية فرصة لبناء السلام الحقيقي وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وماضية في إغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يهدد أكثر من أي وقت مضى بتفجير ساحة الصراع ووأد فرصة الحلول السياسية للصراع.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف الاحتلال والمستوطنين وأبعاده الاستعمارية التوسعية وتداعياته التخريبية على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

كما أدانت وزارة الخارجية الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته عناصر المستوطنين الإرهابية على المزارع المسن مصطفى فقها من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، حيث هاجموه وضربوه بشكل مبرح أثناء عمله في أرضه وهم مدججون بالسلاح، مما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده نقل على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت الوزارة أن هذا الاعتداء ليس الأول الذي يتعرض له المسن وأسرته من قبل المستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم عليهم لإجبارهم على ترك أرضهم تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح مستوطنة “عناب” الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة.

واعتبرت الوزارة أن “هذا الاعتداء الهمجي جزءاً لا يتجزأ من مسلسل طويل لا يتوقف من اعتداءات وهجمات عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة والمنفلتة من أية قوانين أو مبادئ أو أخلاق”.

ورأت الوزارة أن هذا المشهد الاستعماري الدموي الذي يسيطر على حياة الفلسطينيين بشكل يومي تتعدد أوجهه وأشكاله من اقتحامات واعتقالات، وهدم المنازل وتوزيع اخطارات بهدم المنازل كما حصل مؤخراً جنوب الخليل، وإطلاق الرصاص بهدف القتل على الفلسطينيين، وعمليات التهجير القسرية واسعة النطاق في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني سواء في القدس المحتلة أو في عموم المناطق المصنفة (ج).