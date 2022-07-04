زلزالان يضربان إيران خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء أمس الأحد، لزلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، وهو الثاني الذي تتعرض له البلاد في أقل من 24 ساعة.

وأفادت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية، بأن هذا الزلزال وقع في الساعة السادسة و35 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وحدد المصدر ذاته، مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 37,383 والطول الشرقي 50,258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.

ويأتي الزلزال عقب زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد، ضواحي مدينة مصيري بمحافظة فارس جنوبي إيران.

ولم يرد أي تقرير بشان وجود خسائر ناجمة عن الزلزال من عدمها.

يأتي الزلزالان بعدما أسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران فجر أمس السبت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.