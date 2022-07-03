مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًاانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (9ر13) نقطة وبنسبة (34ر0) في المائة اليوم الأحد، مغلقاً عند مستوى (67ر4108) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (56ر4122) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(27) ألفًا و(600) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (8ر8) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(320) ألفًا و(876) ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة الصادر اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (597ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (34ر22) مليار ريال عُماني.

ويشار إلى أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة بلغت (345) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (41ر11) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (477) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (77ر15) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (132) ألف ريال عُماني وبنسبة (36ر4) في المائة.