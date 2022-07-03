استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في ”جنين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:25 مساءً - قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، إن شابًا عمره (19 عاما) من بلدة جبع في جنوب محافظة "جنين"، استشهد مُتأثرًا برصاص أصيب به من الاحتلال يوم أمس خلال مواجهات.



والشهيد كامل عبد الله علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير مُحرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.



وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب علاونة، انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في "جنين"، حملت جثمان الشهيد وهو ملفوف بالعلم الفلسطيني، جابت شوارع جنين باتجاه مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.



وردّد المشيّعون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني واستهدافه مدينة جنين ومخيمها وقرى وبلدات المحافظة، وأكدوا ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال المستمرة.