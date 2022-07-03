فلسطين تطالب بموقف دولي لوقف الحفريات الاستعمارية تحت الأقصى ومحيطه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:26 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحفريات الإسرائيلية التهويدية أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، والتي تستهدف أساساته وتزوير معالمه بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال.

كما أدانت الوزارة بشدة رفض سلطات الاحتلال ومماطلتها في الاستجابة لمطالب دائرة الأوقاف الإسلامية والحاحها المستمر بضرورة نزول فريق فني مختص من الأوقاف لفحص حقيقة ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي من المسجد الأقصى وتأثيراتها على أبنية المسجد وجدرانه وأعمدته.

وأكدت الخارجية في، بيان صحفي، أن تلك الحفريات المستمرة تشكل خطر على الأقصى خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي والذي تعرضت حجارة أعمدته إلى التساقط في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حفرياتها الاستعمارية في المكان ومنعها لدائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال الترميم والصيانة للمسجد، محذرة من مخاطرها التي تتهدد أبنية المسجد وجدرانه وأساساته وأعمدته كجزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى بهدف تغيير واقعه التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقفها وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالوضع القائم بالأقصى واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية كاملة وغير منقوصة.